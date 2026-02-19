La Policía frustró posible caso de sicariato en el norte de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de dos sujetos que se movilizaban armados por el norte de la capital del Tolima, se presume que estaban listos para cometer un hecho delincuencial en el que atentarían contra la vida de una persona.

Los capturados en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego son dos hombres de 20 y 24 años conocidos en el mundo delincuencial con los alias del ´Costeño´ y ´Churris´.

Durante el procedimiento adelantado por miembros de la Policía se les incautó un revólver calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros, armas que quedaron a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso judicial.

Los capturados fueron identificados como Johan Sebastián Díaz Montes de 20 años, conocido con el alias de ´Churri´, natural de Ibagué, quien registra 2 anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego. Esta persona había sido capturada el 25 de junio de 2025 y posteriormente dejada en libertad el 23 de diciembre del mismo año por vencimiento de términos.

Asimismo, fue capturado Camilo Andrés Carrera Martínez, de 24 años, alias ´El costeño´, natural de Cartagena, quien presenta 3 anotaciones judiciales: 2 por tráfico de estupefacientes y una por porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con los registros, inició su actividad delictiva en la ciudad de Cartagena, donde fue judicializado por primera vez a los 19 años por delitos relacionados con estupefacientes.

La moto en la que se movilizaban los capturados fue incinerada por la comunidad. Este vehículo había sido reportado como hurtado el pasado 16 de enero de 2026 en el barrio Irazú, comuna 2, al sur de la ciudad.

Caracol Radio conoció que las armas de fuego incautadas serán sometidas a estudios balísticos con el fin de establecer si habían sido utilizadas en hechos de homicidio registrados recientemente en Ibagué.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías que les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Dato: en los en lo corrido del año 2026 la Policía en Ibagué ha capturado a 12 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego, 5 por homicidio, 27 por lesiones personales y 21 armas ilegales han sido incautadas.