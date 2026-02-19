Gobierno mantiene diálogos en Boyacá para delimitar páramos y buscar acuerdos con comunidades

El Ministerio de Ambiente mantiene abiertos dos frentes de diálogo en Boyacá para avanzar en la protección de ecosistemas estratégicos. Mientras en el área del Páramo y la Reserva Forestal El Cocuy se revisan compromisos con comunidades campesinas, en el municipio de Corrales continúan las reuniones para la delimitación participativa del Páramo de Pisba.

En el caso de El Cocuy, la ministra encargada Irene Vélez Torres reiteró que la protección ambiental deberá construirse con gobernanza territorial y participación efectiva del campesinado, reconocido como sujeto de derechos en el Acto Legislativo 001 de 2023. El Gobierno y autoridades locales acordaron mantener las mesas de trabajo para buscar consensos que den seguridad jurídica en la región.

Paralelamente, en Corrales, la discusión gira en torno a una franja de 173 hectáreas que haría parte de la delimitación del Páramo de Pisba dentro del territorio municipal. La personera Claudia Campos señaló que funcionarios del Ministerio han reiterado en el terreno el alcance ambiental y social del proceso, en medio de inquietudes de habitantes y propietarios rurales sobre el impacto en actividades productivas.

Aunque en ninguno de los dos escenarios se ha alcanzado un acuerdo definitivo, las partes pactaron nuevas reuniones para continuar la concertación. Los procesos hacen parte de las obligaciones del Estado para proteger los páramos, pero también evidencian la necesidad de equilibrar la conservación ambiental con la realidad social y económica de las comunidades que habitan estas zonas.