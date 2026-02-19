Fundación Operación Sonrisa fortalece su impacto en Boyacá con programa quirúrgico en Duitama

Duitama

La Fundación Operación Sonrisa Colombia, en alianza con la Gobernación de Boyacá, desarrollará un nuevo programa quirúrgico desde este jueves 19 de febrero en el Hospital Regional de Duitama, con el propósito de transformar la vida de pacientes con labio fisurado y/o paladar hendido.

Durante la jornada se realizarán 60 valoraciones médicas, de las cuales 20 pacientes previamente seleccionados serán intervenidos quirúrgicamente de manera gratuita.

Marcela Tamayo, directora de Relaciones Públicas de la Fundación, explicó que ya está todo listo con el Hospital de Duitama para adelantar esta gran labor.

“Realizaremos un nuevo programa médico quirúrgico gracias a nuestra alianza con el Hospital Regional de Duitama y la Gobernación de Boyacá. Del 19 al 21 de febrero se realizarán todas las actividades relacionadas, iniciando con la valoración de 60 pacientes con labio y paladar hendido y realizaremos cirugías plásticas reconstructivas completamente gratuitas a 20 niños, niñas, jóvenes y adultos”, señaló.

Las cirugías estarán a cargo de médicos y especialistas voluntarios que recorren el país devolviendo sonrisas y mejorando la calidad de vida de cientos de familias. En esta ocasión, trabajarán de manera articulada con el talento humano del Hospital Regional de Duitama.

La directora de Relaciones Públicas de la Fundación señaló, además, que en el país cada año nacen cerca de 700 personas con labio fisurado y/o paladar hendido.

“Alrededor de 700 personas nacen en el territorio nacional con labio fisurado y/o paladar hendido cada año y desde Operación Sonrisa Colombia reiteramos nuestro compromiso en proveer todos los servicios y toda la atención que estas personas merecen buscando una transformación real de sus vidas y una inclusión real en la sociedad”, indicó Tamayo.

Los cupos ya se encuentran cerrados, pues los beneficiarios fueron priorizados según criterios médicos y sociales, garantizando así la asignación justa de los espacios de intervención.

Más allá de la recuperación física, la iniciativa busca impactar la autoestima, la integración social y el bienestar emocional de los pacientes. Con más de 30 años de trayectoria en Colombia, la Fundación Operación Sonrisa continúa acercando servicios de alta complejidad a las regiones, fortaleciendo la atención integral y brindando nuevas oportunidades a niños, niñas y sus familias en Boyacá.