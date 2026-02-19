Estudiantes y Alcaldía de Tunja avanzan en tarifa diferencial de transporte

La Alcaldía de Tunja y representantes estudiantiles instalaron la primera mesa técnica para avanzar en la construcción de una tarifa diferencial en el transporte público, una demanda reiterada por estudiantes universitarios que diariamente se movilizan desde municipios cercanos. El diálogo busca aliviar el impacto económico del transporte en los hogares y explorar alternativas de financiación sostenibles.

Julián Rodríguez, representante estudiantil de la UPTC, señaló que el primer encuentro permitió examinar varias rutas posibles. «...Hemos explorado varias alternativas y propuestas como lo son la destinación de un rubro específico del recaudo del impuesto vehicular que es del nivel departamental y sabemos que es de libre destinación para fortalecer el fondo de subsidio al transporte intermunicipal...», explicó.

Además del componente financiero, la mesa abordó cambios estructurales en la movilidad urbana. Rodríguez indicó que se analizó «...la necesidad de implementar un sistema electrónico de cobro por tarjeta en el transporte público urbano de Tunja o política de bicicletas para mejorar la movilidad o también la posibilidad de implementar rutas satélites...». Estas opciones buscan modernizar el servicio y reducir costos operativos a mediano plazo.

El proceso apenas comienza y, según los voceros estudiantiles, en las próximas sesiones se convocará a las empresas transportadoras para avanzar en acuerdos concretos. La expectativa es que de este diálogo surjan medidas que permitan un transporte «...digno y con tarifas dignas para los y las estudiantes...», en un contexto donde el costo del transporte se ha convertido en uno de los principales factores de deserción universitaria.