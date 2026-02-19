“En Barú, mi reto es aprender más”: para fortalecer los aprendizajes y transformar la educación

Barú es escenario de una innovadora apuesta para fortalecer la educación, con la llegada de OFFER (Fondo de Resultados en Educación), iniciativa que busca mejorar los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, a través de un modelo de financiación basada en resultados. OFFER se articulará conImpacto Colectivo Barú 2030, una apuesta conjunta por el desarrollo integral del territorio.

La iniciativa liderada por el Gobierno de Canadá, el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Santo Domingo, e implementada por Cowater International, lanzó, en la Institución Educativa Ararca, sus dos primeros retos educativos, bajo el lema: “En Barú, mi reto es aprender más”, para mejorar los niveles de lectura, escritura y matemáticas en momentos clave de la trayectoria escolar.

El primer reto buscará fortalecer los aprendizajes fundamentales en 700 estudiantes de primaria de los grados: 1° a 3°, con formación docente, acompañamiento pedagógico, fortalecimiento de habilidades socioemocionales y seguimiento permanente al progreso estudiantil. La operación de este reto será liderada por un consorcio conformado por Enseña por Colombia, la Fundación Aprender a Quererte y Pratham International.

El segundo reto se enfocará en 130 estudiantes de grado 9°, con el propósito de cerrar brechas de aprendizaje en lenguaje y matemáticas, así como acompañarlos en el desarrollo de habilidades socioemocionales y de proyecto de vida que faciliten su tránsito hacia la educación media. Este reto estará bajo el liderazgo de Corpoeducación.

En el evento participaron estudiantes, familias, instituciones educativas y comunidad, con el fin de trabajar de manera conjunta para avanzar en la calidad educativa y generar oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

“Como pioneros en mecanismos de Financiación Basada en Resultados en Colombia, la Fundación Santo Domingo da hoy un nuevo paso al lanzar la primera acción de OFFER, una alianza público-privada internacional enfocada en transformar la educación. A través de esta iniciativa, buscamos generar evidencia, consolidar aprendizajes y cerrar brechas educativas de forma sostenible, comenzando desde la Isla de Barú y con el compromiso de impactar a las comunidades que más lo necesitan.”, señaló Álvaro González, director territorial de Cartagena de la Fundación Santo Domingo.

“El proyecto OFFER nace de la convicción profunda de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas, cerrar brechas y construir un futuro más justo y equitativo.

Desde Canadá, estamos apostando por modelos innovadores que impulsen mejores resultados en el aprendizaje de las y los estudiantes, especialmente en zonas en donde persisten barreras de acceso y exclusión social. Esta apuesta que iniciamos hoy en Barú, de la mano con nuestros aliados, tiene en el centro a las comunidades educativas y estamos convencidos de que marcará una diferencia real en la vida de cientos de niñas, niños y jóvenes”, afirmó la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams.

“Desde el Ministerio de Educación Nacional trabajamos en el fortalecimiento de la educación como motor de transformación frente a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad: la pobreza, la crisis climática, la violencia y los impactos del conflicto. Estos retos se agudizan en las comunidades que históricamente han encontrado múltiples barreras para acceder al conocimiento en condiciones equitativas y justas, es por esto que, enfocamos gran parte de nuestros esfuerzos en atender de manera efectiva los retos de aprendizaje que presentan las instituciones públicas en la ruralidad de Colombia. Valoramos que la cooperación internacional, el sector privado, la institucionalidad local y la sociedad civil avancemos juntos en este esfuerzo hacia una educación con pertinencia y enfoque territorial.” María Camila Barrera, jefe de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación Nacional.

Además del trabajo en aula, la iniciativa promueve el compromiso del territorio como un factor clave para mejorar los resultados educativos. En este sentido, estudiantes, familias, docentes, directivos, comunidad y aliados institucionales son convocados a asumir un rol activo en el fortalecimiento del aprendizaje.

“El inicio de la implementación de los Retos 1 y 2 marca un hito clave para OFFER: pasamos del diseño a la acción, demostrando que el pago por resultados puede traducirse en soluciones concretas que aporten al cierre de las brechas educativas en Colombia. Este avance es posible gracias al trabajo conjunto con aliados estratégicos como la Fundación Santo Domingo y al compromiso de las instituciones y comunidades que creen en una educación con resultados”, afirmó Angélica Pinzón, Directora de OFFER

Con la llegada de OFFER, Barú avanza hacia un modelo educativo que pone la innovación y los resultados de aprendizaje en el centro del desarrollo social, reconociendo que cuando un niño o una niña aprende mejor, se amplían sus oportunidades de vida y se fortalece el futuro de toda la comunidad.

¿Qué es OFFER?

OFFER es la primera alianza de Pago por Resultados en educación en Colombia, que opera a través de retos con metas claras, acciones acordadas y seguimiento constante con resultados respaldados por evidencia.

