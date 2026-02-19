Hable con elPrograma

19 feb 2026 Actualizado 21:35

El Pulso del Fútbol, 19 de Febrero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las polémicas declaraciones de José Luis Chillavert.

Jose Luis Chilavert. (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images) / STR

Jose Luis Chilavert. (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de Junior vs América y las polémicas arbitrales del encuentro. César dijo: “Hay gente de América que está muy brava con el árbitro. Yo lo califico con 9 y me parece que lo que se adicionó corresponde a los cambios y el tiempo que se perdió”. Sobre el tema Steven agregó: “El arbitraje de Ferney Trujillo está dentro de la media, yo le pongo 7 puntos, pero no me gustó ni cinco todo el tiempo que adicionó. No sé de dónde sacó tanto tiempo para adicionar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

