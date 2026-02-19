¿Junior el más favorecido por los arbitrajes? El Pulso del Fútbol, 19 de febrero de 2026 00:00:00 48:16 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de Junior vs América y las polémicas arbitrales del encuentro. César dijo: “Hay gente de América que está muy brava con el árbitro. Yo lo califico con 9 y me parece que lo que se adicionó corresponde a los cambios y el tiempo que se perdió”. Sobre el tema Steven agregó: “El arbitraje de Ferney Trujillo está dentro de la media, yo le pongo 7 puntos, pero no me gustó ni cinco todo el tiempo que adicionó. No sé de dónde sacó tanto tiempo para adicionar”.

