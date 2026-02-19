El Pulso del Fútbol, 19 de Febrero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza las polémicas declaraciones de José Luis Chillavert.
¿Junior el más favorecido por los arbitrajes? El Pulso del Fútbol, 19 de febrero de 2026
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de Junior vs América y las polémicas arbitrales del encuentro. César dijo: “Hay gente de América que está muy brava con el árbitro. Yo lo califico con 9 y me parece que lo que se adicionó corresponde a los cambios y el tiempo que se perdió”. Sobre el tema Steven agregó: “El arbitraje de Ferney Trujillo está dentro de la media, yo le pongo 7 puntos, pero no me gustó ni cinco todo el tiempo que adicionó. No sé de dónde sacó tanto tiempo para adicionar”.
