Córdoba implementa nuevo modelo de gobernanza regional para enfrentar la emergencia climática

Montería

La administración departamental y 18 entidades del Gobierno Nacional han diseñado una estrategia integral denominada modelo de gobernanza para enfrentar las consecuencias de la reciente emergencia climática.

Así quedó establecido luego de un a reunión con 25 alcaldes del departamento de Córdoba, afectados por las inundaciones generadas por el frente frío. Fue un diálogo desarrollado el miércoles 18 de febrero en Montería para atender las necesidades y avanzar en soluciones reales que garanticen la recuperación del territorio.

Este esquema busca articular esfuerzos entre la Gobernación de Córdoba, las alcaldías locales, la academia y los sectores productivos.

El gobernador del departamento, Erasmo Zuleta Bechara, enfatizó que el objetivo primordial es rescatar vidas y garantizar una atención oportuna en los municipios donde persisten las operaciones de rescate, evitando cualquier tipo de improvisación en la gestión de los recursos y las ayudas humanitarias.

A través de esta estructura, se pretende establecer un balance preciso de las afectaciones en diversos sectores para determinar el costo total de la reparación de daños.

La planificación estratégica se divide en dos fases fundamentales: la rehabilitación de la infraestructura afectada y la reactivación económica.

El mandatario seccional señaló que, para asegurar el éxito de estas etapas, ha tomado la decisión de desfinanciar proyectos previos con el fin de priorizar la atención de la crisis, aunque remarcó la necesidad de una articulación efectiva con el Gobierno Nacional para obtener recursos adicionales.

Articulación regional y atención de puntos críticos

Para dinamizar la comunicación y la operatividad, el departamento se ha dividido en ocho subregiones.

Bajo este esquema, la Gobernación asumirá el costo de los gerentes regionales, mientras que los alcaldes participarán en la selección de dichos perfiles.

Esta medida busca mantener una comunicación 24-7 que permita un flujo de información eficiente hacia el nivel central. El Gobernador destacó la respuesta unánime de los mandatarios locales y la labor de los organismos de socorro, como la Cruz Roja, Defensa Civil y la Fuerza Pública, quienes han arriesgado sus vidas en la atención de los damnificados.

Ante la proximidad de una nueva temporada de lluvias en dos meses, la administración urge al Gobierno Nacional a intervenir en la limpieza de canales y la recuperación de puntos críticos en zonas como Guasimal, Las Palomas, Boca de la Ceiba y Severá.

La prioridad inmediata incluye la rehabilitación de vías de urgencia y puentes para garantizar la movilidad. El lunes iniciarán mesas de trabajo con la Unidad de Riesgo para cuantificar estas inversiones y definir los aportes financieros de cada nivel de gobierno antes de que las nuevas precipitaciones dificulten las labores.