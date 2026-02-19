Cementerios públicos de Bogotá serán administrados por un nuevo operador

Bogotá D.C

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adjudicó el contrato de concesión para la administración, mantenimiento y conservación de los cuatro Cementerios Distritales (el Cementerio Distrital del Norte, el Cementerio Distrital del Sur, el Cementerio Parque Serafín y el Cementerio Central) a la firma Inversiones Montesacro S.A.S.

Este nuevo operado asumirá la gestión de estos espacios desde febrero de 2026 hasta 2031, es decir un periodo de cinco años.

“Con esta concesión, garantizamos espacios más dignos, seguros y humanizados para todas las familias bogotanas. Estamos trabajando para ofrecer servicios eficientes a la ciudadanía, de manera que cada servicio funerario se preste con la calidad y el respeto que nuestra gente merece”, afirmó Armando Ojeda, director de la UAESP.

Pasó más de un año desde que el entonces operador de los cementerios, Consorcio Jardines de Luz y Paz, terminó unilateralmente el contrato y quedó a cargo del Distrito.

Desde enero de 2025 la UAESP operaba directamente estos espacios y aunque abrió procesos de licitación, al comienzo ningún operador se presentó por lo que se anunció desierto este proceso.

Los cementerios estaban en total abandono, las paredes de los mausoleos y de los osarios cayéndose a pedazos, césped sin cortar y basuras en el piso.

Tanto así que el Distrito pidió a los dueños de los mausoleos y osarios invertir en estos espacios para restaurarlos porque había falta de presupuesto.