Capturada ‘Michel’, transportando marihuana y base de coca en el barrio Nuevo Porvenir

La Policía Nacional en Cartagena, a través de las patrullas de vigilancia, propinó un importante resultado contra el tráfico de estupefacientes, capturando a una mujer, encargada del expendio de sustancias estupefacientes en el barrio Nuevo Porvenir.

Gracias a la información de la comunidad, se captura en flagrancia a una mujer conocida como ´Michel´, de 22 años, en la calle 7 de Agosto, incautándole 450 dosis de marihuana y 123 dosis de base de coca, listas para su comercialización.

Al parecer, la capturada, sería la responsable de la comercialización y venta de estupefacientes en este sector de la ciudad, lo que representa un importante resultado contra el tráfico local de estupefacientes.

Esta persona fue presentada para las audiencias de control de garantías, a la espera de la legalidad de los procedimientos, imputación de cargos y solicitud de medida.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 556 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 142 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.