Benedetti anuncia recompensa de hasta $50 millones para quien denuncie compra de votos y fraude

Ante las alertas que existen y las distintas reuniones de seguimiento electoral que han liderado los funcionarios del Gobierno junto a la Defensoría del Pueblo y otros entes, anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien la comisión de delitos durante las próximas elecciones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó el anuncio y aseguró que será para las personas que denuncien la comisión de delitos electorales como el trasteo o la compra de votos.

“El ministerio ha realizado varias reuniones de Seguimiento Electoral junto al Ministro de Defensa, en esas reuniones hemos visto que no se habla de los delitos como la trashumancia y la compra de votos. Al ministro de Defensa se le ha ocurrido una buena idea, y es que vamos a ofrecer 50 millones de pesos de recompensa a quien informe de estos delitos, eso es novedoso”, dijo el jefe de la cartera política.

El ministro agregó también, que el mismo presidente Gustavo Petro dio a la orden a la Policía nacional de capturar a quienes incurran en fraude electoral: ”todo el mundo sabe dónde compran votos, ¿por qué la Policía no lo sabe?”.

Fue enfático en señalar que las autoridades deben identificar esos lugares para garantizar la legitimidad y la transparencia de este proceso electoral.