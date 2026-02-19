Avanza investigación por atentado contra cantante urbano ‘Felo Millones’ en Cartagena

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer el atentado a bala contra el cantante de música urbana ’Felo Millones’, ocurrido la noche del martes 17 de febrero, en el barrio Olaya Herrera.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, se están recopilando pruebas y revisando las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables, quienes se movilizaban en motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra el artista antes de huir del lugar.

El ataque generó momentos de pánico entre comerciantes, clientes y residentes, que corrieron a resguardarse al escuchar las detonaciones. La víctima, Andrés Felipe Manjarrez Álvarez, de 22 años, quedó tendida en el pavimento y recibió ayuda inmediata de personas que se encontraban cerca, mientras patrullas policiales aseguraban el perímetro, sin embargo, falleció.

Entre tanto, amigos, familiares y seguidores del cantante han expresado mensajes de apoyo y despedida en redes sociales.