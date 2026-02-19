Alias ´Yesid´ se movía por Ibagué, Medellín, Pereira y Bucaramanga robando joyas

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que fue capturado un sujeto identificado como Yesid Ferney Vargas Rojas de 33 años, conocido en el mundo delincuencial con el alias de ´Yesid´ y a quien le aparecen 13 anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación, porte ilegal de armas y homicidio.

La detención se produjo en la capital del Tolima tras una investigación de 4 meses en la que las autoridades lograron recaudar el material probatorio que permitió vincularlo a varios casos de hurto sucedidos en Ibagué y otras regiones del país.

Alias ´Yesid´ es el presunto responsable de varios hurtos en Ibagué, Medellín, Pereira y Bucaramanga, ciudades a las que se movía constantemente con el fin de evitar el cerco de las autoridades.

“Este importante resultado, se logró, gracias al trabajo de campo del personal de la seccional de investigación criminal SIJIN, en articulación con la Fiscalía General de la Nación quienes, durante cuatro meses de investigación, lograron recolectar los elementos materiales probatorios suficientes, para solicitar la captura de alias ´Yesid´ y presentarlo ante la autoridad competente”, aseguró el coronel, Edgar Fernando López González, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: Vargas Rojas registra 10 anotaciones judiciales por el delito de hurto, una por receptación, una por porte ilegal de armas de fuego y una por homicidio.

Las autoridades de Ibagué empezaron a seguirle la pista a esta persona por la investigación adelantada por un robo perpetrado el 2 de diciembre de 2024 en el barrio Valparaíso, donde, mediante intimidación con arma de fuego, habría despojado a un ciudadano de una cadena de oro avaluada en $25 millones, cuando la víctima se encontraba en un establecimiento comercial.

Este sujeto protagonizó un robo viral en el centro de Ibagué

Este mismo actor delincuencial el pasado el 8 de octubre de 2025 fue capturado en flagrancia en la carrera segunda con calle 12 de Ibagué, luego de cometer un hurto y la víctima lo arroyó con su vehículo, lo que generó un accidente que afectó las instalaciones de una panadería.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a alias ´Yesid´.