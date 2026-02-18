Sicarios atacaron a un hombre en Olaya Herrera y generan pánico en zona

Momentos de terror se vivieron la noche de este martes 17 de febrero en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena, luego de que un hombre fuera víctima de un atentado a bala en inmediaciones del centro comercial Olaya Plaza.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según información preliminar, el afectado se desplazaba por el sector cuando fue abordado por dos individuos que se transportaban en motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes accionaron sus armas en varias oportunidades y escaparon rápidamente del sitio.

Las detonaciones alarmaron a comerciantes, clientes y residentes, quienes corrieron a resguardarse al escuchar los disparos. Tras el ataque, el hombre quedó tendido sobre el pavimento, mientras algunas personas intentaban brindarle ayuda y otras daban aviso a las autoridades.

Patrullas de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el lugar pocos minutos después, aseguraron el perímetro e iniciaron un operativo de cierre de vías para intentar localizar a los agresores.

Hasta ahora no se conocen detalles sobre la identidad de la víctima ni las causas que habrían motivado el atentado. Las autoridades avanzan en la recopilación de material probatorio, incluyendo la revisión de cámaras de vigilancia del sector.