La Plaza de Variedades de Cartagena abre sus puertas este viernes

Cartagena de Indias se prepara para dar un salto histórico en su infraestructura social y cultural. Este viernes, 20 de febrero, la Alcaldía Mayor y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) abrirán oficialmente las puertas de la Plaza de Variedades, un escenario inclusivo que en su agenda integrará el arte urbano, los deportes, la gastronomía local y el séptimo arte.

Ubicada estratégicamente en el Parque Espíritu del Manglar, cerca de la laguna del Cabrero y el Centro Histórico. El proyecto transforma lo que antes era una cancha de tierra en un nodo urbano bioclimático que cuenta con deck panorámico, módulos gastronómicos, zonas de terrazas y un escenario al aire libre, priorizando la sostenibilidad y la accesibilidad universal.

Un estreno con aroma a cine: Tributo a Salvo Basile

La jornada inaugural estará marcada por la alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). En el marco de su edición número 65, se rendirá un sentido homenaje al actor y productor colombo-italiano Salvatore ‘Salvo’ Basile (q.e.p.d.), figura clave de la industria cinematográfica en el país y productor de obras como ‘Crónica de una muerte anunciada’. El evento culminará con un acto simbólico de luz y la proyección al aire libre de la emblemática película ‘La estrategia del caracol’.

“Este promete ser un punto de reunión, armonía y encuentro ciudadano. Se proyecta como la mejor plaza de cultura y arte antes vista, donde el nativo y el turista tendrán un espacio de esparcimiento para disfrutar en familia”, destacó el Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del IPCC, señaló que la plaza será la sede natural de los grandes eventos de la ciudad: “Un lugar perfecto para la integración alrededor de prácticas artísticas, manifestaciones culturales, del deporte y el encuentro comunitario al mejor estilo de Cartagena, incorporando el patrimonio cultural material e inmaterial, con el patrimonio natural, sin duda alguna, un espacio de felicidad para cartageneros y visitantes”.

Con distintas activaciones culturales, artísticas y deportivas la apertura traerá un recorrido inolvidable, concluyó.

Por su parte la directora del FICCI, Margarita Díaz, celebra este espacio como un lugar de encuentro para el séptimo arte: “Un escenario pensado para la cultura y para la ciudad, donde las historias vuelven a reunir y a conversar”.

Fin de semana cultural

Tras la inauguración, la Plaza de Variedades activará su programación regular para todos los sábados y domingos del año. Esta es agenda cultural de este fin de semana:

Sábado 21 de febrero

. 6:00 a.m.– Madrúgale a la Plaza de Variedades: IDER

• 5:30 p.m.– Teatro infantil: La Tropa de Trapo.

• 6:20 p.m. – Presentación musical: Su Majestad la Cumbia.

• 7:00 p.m. – Show de música en vivo.

Domingo 22 de febrero

• 5:00 p.m. – Tarde de juegos tradicionales infantiles.

• 5:30 p.m. – Teatro infantil: Grupo Trotasueños.

• 6:20 p.m. – Danza folclórica: Su Majestad la Cumbia.

• 7:00 p.m. – Show de música en vivo.