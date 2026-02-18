Hable con elPrograma

Incendio consumió bodega en el municipio de Turbana, Bolívar

Dos máquinas de Cartagena y 10 unidades de bomberos apoyaron en la emergencia

Foto suministrada.

Un incendio de grandes proporciones se registró en la bodega DP del Grupo Empresarial Papis S.A.S., ubicada en la Variante Mamonal – Gambote, en jurisdicción del municipio de Turbana.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Turbana, que se desplazaron hasta el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a predios cercanos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el incendio.

Organismos de socorro permanecen en la zona realizando labores de enfriamiento y verificación de la estructura afectada, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer el origen de la conflagración y cuantificar los daños materiales.

Tatiana Rodríguez

Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...

