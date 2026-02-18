Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 01:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

EN FOTOS: Llorando a ‘Joselito’, Barranquilla despide al Carnaval 2026

Fueron cuatro días llenos de baile, cultura, color y mucha comparsas.

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF

Efraín

Barranquilla

En la calle 84 con el desfile ‘Martes de Carnaval’, Barranquilla lloró “la muerte de Joselito” y luego se extendió a toda la ciudad con diferentes recorridos y desfiles que se llevaron a cabo en el último día del Carnaval.

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF

La Reina Michelle Char, inició su recorrido en el desfile ‘Martes de Carnaval’, organizado por Fayfa, y luego terminó en el recorrido tradicional de la “muerte de Joselito”.

Reina del Carnaval, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF

Reina del Carnaval, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF

El Rey Momo, Adolfo Maury acompañó a Michelle Char en su recorrido que da por terminado el Carnaval de Barranquilla 2026.

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir