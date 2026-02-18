EN FOTOS: Llorando a ‘Joselito’, Barranquilla despide al Carnaval 2026

En la calle 84 con el desfile ‘Martes de Carnaval’, Barranquilla lloró “la muerte de Joselito” y luego se extendió a toda la ciudad con diferentes recorridos y desfiles que se llevaron a cabo en el último día del Carnaval.

Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF Ampliar Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF Cerrar

La Reina Michelle Char, inició su recorrido en el desfile ‘Martes de Carnaval’, organizado por Fayfa, y luego terminó en el recorrido tradicional de la “muerte de Joselito”.

Reina del Carnaval, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF Ampliar Reina del Carnaval, Michelle Char. Foto: Instagram @MichelleCharF Cerrar

El Rey Momo, Adolfo Maury acompañó a Michelle Char en su recorrido que da por terminado el Carnaval de Barranquilla 2026.