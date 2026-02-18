El Pozón inicia su transformación vial con el programa Vías para la Felicidad

La transformación de El Pozón no se detiene. Hoy, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició la construcción de la primera de las siete nuevas vías que contempla el programa Vías para la Felicidad en este barrio. Se trata del acceso a la Institución Educativa Camilo Torres, una intervención de 450 metros lineales de pavimento en forma de “T”, que materializa uno de los compromisos más esperados por la comunidad.

Esta obra pone fin a una problemática histórica que durante años afectó el acceso al plantel educativo, donde las inundaciones, el barro y el deterioro de la vía generaron protestas constantes de estudiantes y padres de familia. Con la nueva intervención se garantizarán accesos dignos y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas de más de 2.000 estudiantes, así como para las familias que residen en su zona de influencia.

“El Pozón es protagonista de la transformación de Cartagena y es un barrio que desde hace dos años venimos dignificando y lo convertiremos en un barrio ejemplar donde el gobierno demuestra que está para resolver problemas. Este es el barrio más grande de Cartagena, lleno de gente que sabe diferenciar cuando se viene con promesas electorales y votos; y cuando se viene a entregar obras de verdadera trascendencia y que solucionan problemas estructurales y profundos. Aquí no son bobos ni se dejan usar ni mangonear. Por ello, merecen que se les demuestre el respeto institucional con intervenciones como esta, de calidad, necesarias y oportunas”, afirmó el alcalde Dumek Turbay, durante el acto de inicio de los trabajos.

Y subrayó: “Esta obra alrededor del colegio Camilo Torres salda una deuda histórica con la comunidad educativa y demuestra que estamos cumpliendo con hechos y propiciar que los niños lleguen a clases con los zapatos limpios. Aquí estamos construyendo calidad de vida y oportunidades para miles de familias que durante años esperaron una solución definitiva”.

Por su parte, Euclides de Las Aguas Vivas, rector de la Institución Educativa Camilo Torres, se refirió a la importancia de una noticia por la que la comunidad y estudiantes esperaron durante muchos años.

“La comunidad educativa se siente muy complacida y feliz de que se inicien estas obras debido a que impactarán de manera positiva la vida de los estudiantes, quienes tienen dificultades en el acceso al colegio por la situación de barro y las inundaciones en temporada invernal. Esta obra también va a contribuir a un mejor manejo de tránsito y un embellecimiento de todo el entorno de la escuela. Llegar en temporada invernal a la escuela era enfrentarse a situaciones de riesgo por los charcos e, incluso, los estudiantes sufrían accidentes o no asistían a clase. Por eso, ante este gran noticia, expresamos nuestro agradecimiento al alcalde Dumek Turbay”, destacó el rector del plantel educativo.

A su vez, Jorge González, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector Central del barrio El Pozón, expresó que: “(…) teníamos décadas en las que aquí no se invertía y lo que se está viendo ahora en el barrio es algo increíble. Tuvimos que esperar 57 años para que la pavimentación de esta calle importante se hiciera una realidad. La obra va a beneficiar directamente a la Institución Educativa Camilo Torres, que es el primer colegio que tuvo El Pozón”.

La comunidad estudiantil, invitada de honor en el inicio de obras, también destacó cómo se transformará de manera positiva su calidad de vida.

“Esto es un placer para nosotros como estudiantes. En temporada invernal llegar a nuestro colegio es muy difícil porque se forma mucho barro, entonces llegamos con los zapatos sucios o mojados por las inundaciones. Muchas gracias alcalde por este proyecto que beneficiará al colegio”, dijo Valentina Gómez Sánchez, líder audiovisual de la emisora escolar de la Institución Educativa Camilo Torres.

Una inversión que lleva a El Pozón a una cifra histórica de pavimento

El inicio de esta calle hace parte de la nueva fase de Vías para la Felicidad en el barrio, con la que se construirán 3,5 kilómetros de vías nuevas. Esta cifra, sumada a los más de 2,2 kilómetros ya entregados en menos de dos años de gobierno, permitirá que El Pozón alcance más de 5,7 kilómetros de calles pavimentadas durante la actual administración, un resultado sin precedentes para un solo barrio de Cartagena.

Las otras intervenciones que se ejecutarán dentro de este programa son la Calle 16 de Julio, en el sector 19 de Febrero; la Transversal 72 (calle Los Palenqueros), en Nueva Cartagena; la calle de la parroquia Santa Eduviges; la Carrera 87 (terminación de la calle La Cuchara); la Carrera 88 en el sector Víctor Blanco; y la Transversal 60 del sector 1 de Mayo, que conectará con la vía del Terraplén.