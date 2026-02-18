“El Gobierno es incapaz de tomar decisiones que superen la revisión de las Cortes”: Cambio Radical

La oposición hizo uso de su derecho a réplica este martes a las 7:00 p. m. en televisión abierta.

Desde el partido Cambio Radical intervinieron el senador Carlos Fernando Motoa y el representante Julio César Triana, quienes cuestionaron la alocución del presidente Gustavo Petro del pasado domingo sobre el incremento del salario mínimo en 23%.

Por un lado, Motoa aseguró que el Gobierno ha sido “incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso, porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales para el país”.

Y aseguró que decisiones, como la del salario mínimo, que no pasó la revisión del Consejo de Estado, han generado incertidumbre jurídica.

Motoa incluso aseveró que “Petro no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos, sino como jefe de debate de un candidato a la presidencia que es aún más fanático que él”.

Por su parte, el representante Julio César Triana cuestionó las movilizaciones convocadas por el Gobierno para defender el aumento del salario mínimo.

“¿Por qué no llama a la movilización social contra la corrupción y el desgobierno? Esa corrupción que, en su gobierno, se robó más de $8 billones de la UNGRD, que hoy servirían para atender a miles de familias afectadas en Córdoba”, dijo.