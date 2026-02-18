Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 01:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Con drones cargados de explosivos y rafagas de fusil, fue atacado el corregimiento de El Queremal

Un artefacto cayó sobre el techo de una vivienda. No se presentaron personas lesionadas.

La subestación de Policía sufrió graves daños por los explosivos.

La subestación de Policía sufrió graves daños por los explosivos.

Dos hostigamientos, en menos de dos horas, sufrió el corregimiento de El Queremal, zona rural del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, este martes 17 de febrero.

El primero se presentó a la 1:57 de la tarde y el segundo artefacto se lanzó a las 3:45pm, se lanzo cerca a la subestación de Policía, en donde además fue objeto de rafagas de fusil.

Según las autoridades estos dos atentados dejaron graves daños a la infraestructura de la subestación de Policía de El Queremal.

Juan Carlos Díaz Flórez

Juan Carlos Díaz Flórez

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir