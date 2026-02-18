Con drones cargados de explosivos y rafagas de fusil, fue atacado el corregimiento de El Queremal

Dos hostigamientos, en menos de dos horas, sufrió el corregimiento de El Queremal, zona rural del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, este martes 17 de febrero.

El primero se presentó a la 1:57 de la tarde y el segundo artefacto se lanzó a las 3:45pm, se lanzo cerca a la subestación de Policía, en donde además fue objeto de rafagas de fusil.

Según las autoridades estos dos atentados dejaron graves daños a la infraestructura de la subestación de Policía de El Queremal.