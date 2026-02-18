COMPI impulsa transformación urbana con 10 nuevas obras en la Localidad de la Virgen y Turística

La transformación urbana continúa tomando fuerza en Cartagena. Con la ejecución de 10 nuevas obras de pavimentación que suman más de dos kilómetros de vías, el programa Construcción de Obras Motivadoras de Participación Integral (COMPI), liderado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, impactará de manera directa la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de miles de familias en la Localidad de la Virgen y Turística.

Las intervenciones beneficiarán seis sectores estratégicos del barrio El Pozón: Miramar, Los Laureles, 19 de Febrero, Víctor Blanco, 14 de Febrero, 20 de Enero y Minuto de Dios, comunidades que por años han esperado soluciones concretas para mejorar su conectividad y condiciones urbanas.

Asimismo, el programa llegará al barrio Nuevo Paraíso con la pavimentación de la calle 7; en Olaya Herrera se intervendrán dos calles en los sectores Progreso y Central; y en el barrio Boston, sector San Martín, el COMPI llevará pavimento a la calle 48, consolidando un paquete de obras que buscan cerrar brechas históricas en infraestructura vial en zonas populares.

De las diez obras anunciadas, cinco —ubicadas en los sectores 19 de Febrero, Víctor Blanco, 20 de Enero, Nuevo Paraíso y Boston— iniciarán ejecución durante el mes de febrero, mientras que las restantes avanzarán en el transcurso del primer semestre del año, como parte de una agenda acelerada de intervención territorial.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó el componente social del programa y su impacto en la construcción colectiva del territorio:

“Estas obras representan mucho más que pavimento; simbolizan dignidad y oportunidades para las comunidades. Cada proyecto COMPI nace del trabajo conjunto entre la Gobernación y la gente: nosotros aportamos los materiales y la comunidad participa con mano de obra, fortaleciendo el sentido de pertenencia y generando transformación real en los barrios”.

Más que vías: construcción de comunidad y tejido social

El modelo solidario del COMPI ha permitido avanzar hacia una renovación urbana participativa, donde la infraestructura se convierte en herramienta de inclusión social. Las nuevas calles no solo mejorarán la movilidad, sino que facilitarán el acceso a servicios esenciales, fortalecerán la seguridad y dinamizarán el desarrollo económico local.

En lo corrido del actual gobierno, ya se han entregado más de 50 obras bajo la alianza Gobernación–Comunidad, y para el 2026 el programa proyecta superar las 100 intervenciones, consolidándose como una de las estrategias de mayor impacto social en el departamento.