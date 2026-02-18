Centro de salud de Pasacaballos reinició sus servicios

Luego de una reunión caracterizada por el diálogo abierto entre la comunidad del corregimiento de Pasacaballos y representantes del gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se comunicó a los presentes que el centro asistencial, afectado por una descarga eléctrica qué dañó la estructura del techo hace algunos días, reabre desde hoy sus puertas.

La reunión, liderada por el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, y la gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias Sabrina Van-Leende Granados, concluyó con la reapertura paulatina a partir de hoy del servicio de atención 24 horas, disposición de una ambulancia permanente para traslado de pacientes a centros de mayor complejidad sanitaria. A su vez, la consulta externa estará en funcionamiento desde el jueves, 19 de febrero.

La reapertura del centro asistencial también incluyó labores de limpieza, lavado y arreglos menores en la infraestructura.

De igual forma se respondieron inquietudes acerca de lo que será el nuevo centro de salud de Pasacaballos, donde se reiteró que este contará con cuatro pisos, beneficiando a cerca de 24 mil personas. Además, cuando se inicien los trabajos, se habilitará un sitio alterno para garantizar el servicio de salud a la ciudadanía.

Durante la reunión, representantes de la comunidad destacaron que aunque el proyecto fue concebido desde hace ocho años, con el apoyo de la empresa Ecopetrol, ha sido el gobierno del alcalde, Dumek Turbay Paz, quien ha avanzado en la definición de la legalidad del proyecto, como lo señaló el líder de Pasacaballos, Neicer Elles Rodríguez.

Por su parte, Cindy Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal, se refirió a la importancia de crear espacios donde se escuchen y se resuelvan los problemas de la comunidad.

“Esta reunión ha servido para aclarar las dudas que teníamos acerca del cierre del centro de salud y de lo que será el nuevo, porque nos hablaron con claridad e, incluso, nos presentaron un posible cronograma de inicio de la obra”, anotó la líder comunitaria.

De este encuentro también participaron el secretario del Interior, Bruno Hernández; la alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, Yucelis Garrido; el director Instituto Comunal, Geverson Ortiz, y Harold Ramirez, personero delegado para la salud.