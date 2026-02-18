Capturado alias ‘Marlon’ con 60 dosis de base de coca en El Carmen de Bolívar

Como si se tratara de una escena sacada de una película de suspenso, en medio del movimiento cotidiano del barrio La Floresta de El Carmen de Bolívar, uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje, registro y control cuando detectaron la actitud sospechosa de un joven conocido con el alias de “Marlon”, de 25 años.

Según las autoridades, alias “Marlon” es señalado por la comunidad como presunto expendedor de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades en el sector. Además, presenta anotaciones judiciales por el mismo delito por el que fue capturado.

Durante el procedimiento, los policías le hallaron en su poder una bolsa plástica blanca que contenía 25 bolsitas transparentes con una sustancia pulverulenta color beige que, por sus características, se asemeja a base de coca, equivalente a unas 60 dosis presuntamente listas para su comercialización.

De inmediato, los uniformados del GOES procedieron a su captura en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dejándolo a disposición de la autoridad competente.

“El compromiso de nuestros uniformados es permanente para contrarrestar el microtráfico y proteger a nuestras comunidades. Seguiremos desplegando controles y operativos en todo el departamento para cerrarles el paso a quienes pretenden afectar la tranquilidad ciudadana”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar