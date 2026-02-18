Asonada contra el Ejército en Caquetá en medio de una operación contra minería ilegal

El Ejército reportó que en cumplimiento de una tarea táctica de reconocimiento sobre el río Caquetá, logró en las últimas horas la inutilización de un dragón usado para la extracción ilícita de oro.

La operación se llevó a cabo en la cuenca del río Caquetá, en jurisdicción del municipio de Curillo, donde fue interceptado un dragón utilizado para la explotación ilegal del mineral, estructura que pertenecería al grupo armado organizado residual Estructura Raúl Reyes.

“De acuerdo con información preliminar, esta maquinaria tendría una productividad aproximada de tres kilogramos de oro mensuales, lo que representaría ingresos cercanos a 1770 millones de pesos en el mercado ilegal, recursos que presuntamente serían destinados al financiamiento de actividades ilícitas”, dice el Ejército.

Durante el procedimiento militar, las tropas fueron víctimas de una asonada protagonizada por civiles que, al parecer, habrían sido constreñidos y presionados por integrantes del grupo armado organizado residual, impidiendo la continuación de la operación y la destrucción controlada de un dragón adicional y siete dragas ubicadas en el sector.

”Este tipo de acciones evidencia cómo estas estructuras ilegales utilizan a la población civil como escudo para proteger sus economías criminales, exponiéndola a riesgos jurídicos y de seguridad, y obstaculizando la labor legítima de la Fuerza Pública en defensa del medio ambiente y la legalidad”, agregó el Ejército.

“Es importante recordar que la participación en asonadas o actos que impidan el ejercicio de la autoridad puede acarrear consecuencias penales, conforme a lo establecido en el Código Penal Colombiano, incluyendo el delito de asonada (artículo 469), así como posibles conductas relacionadas con obstrucción a la función pública o favorecimiento a grupos armados organizados, dependiendo de las circunstancias de los hechos”.