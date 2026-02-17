Tras reuniones con alcaldes, Gobierno gira $1 billón a municipios y ajusta pagos para 2026

El Gobierno Nacional confirmó este martes el giro del primer pago del año del Sistema General de Participaciones (SGP), que es una bolsa de recursos clave para el funcionamiento de alcaldías en todo el país. El valor del giro corresponde a $1 billón y el anuncio fue hecho por el Ministerio de Hacienda en un comunicado dirigido a los municipios y a la ciudadanía.

En los meses posteriores, MinHacienda dice que el monto a desembolsar será de $0,82 billones mensuales. La diferencia obedece a una decisión técnica: adelantar parte de los recursos para dar mayor liquidez a los territorios en el arranque de la vigencia.

El 24% adicional no significa un aumento del presupuesto total para 2026. El propio Ministerio aclara que el techo anual de recursos no cambia. Lo que se modificó fue la programación del primer giro, con el fin de aliviar presiones de caja que quedaron tras la coyuntura presentada en la última doceava de 2025.

En otras palabras, el dinero ya estaba contemplado dentro del presupuesto del año, pero se reorganizó su calendario de entrega.

¿Por qué es importante este ajuste?

El Sistema General de Participaciones es la principal fuente de financiación para sectores esenciales como educación, salud, agua potable y otros servicios básicos en los municipios. Cuando hay retrasos o tensiones en los giros, las administraciones locales enfrentan dificultades para pagar contratos, sostener programas sociales o ejecutar obras.

Al aumentar el primer desembolso del año, el Gobierno busca que alcaldes y secretarios de Hacienda tengan mayor margen para cubrir compromisos inmediatos. Esto es especialmente relevante para municipios con bajo recaudo propio, que dependen en gran medida de las transferencias nacionales.

Sin embargo, como los giros posteriores serán menores ($0,82 billones cada mes), las entidades territoriales deberán ajustar su planeación financiera para no generar desbalances en el segundo semestre.

El mensaje a los territorios

El Ministerio de Hacienda subrayó que los recursos del SGP para 2026 mantienen su senda de crecimiento dentro del marco fiscal vigente. Esto significa que, aunque hay reprogramación en el calendario de pagos, el Gobierno insiste en que se respetan las reglas presupuestales y la disciplina fiscal.

Le puede interesar: Hospital de San Andrés denuncia desabastecimiento crítico y fallas estructurales en salud

Además, reiteró su disposición al diálogo técnico con alcaldes y secretarios de Hacienda, en un momento en que muchas administraciones locales están ejecutando sus planes de desarrollo y necesitan estabilidad en los flujos de recursos.

El giro de $1 billón del Sistema General de Participaciones marca el inicio financiero del año para los municipios. Aunque no representa un aumento estructural del presupuesto, sí ofrece un alivio inmediato de liquidez y busca evitar tensiones en la prestación de servicios esenciales.