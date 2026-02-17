Secretaría de Seguridad anuncia acciones tras denuncia por presunto cobro ilegal en El Rodadero

Santa Marta

Luego de la denuncia presentada por un ciudadano, relacionada con el presunto cobro de 1 millón 500 mil pesos atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, tras un accidente de tránsito en el sector de El Rodadero, la Secretaría de Seguridad del Distrito anunció acciones para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Carlos Bernal, el caso ocurrió cuando el hijo del ciudadano Luis Miguel Moisés se encontraba con unos amigos en El Rodadero, donde habían alquilado una motocicleta eléctrica.

“Se presentó una situación en la que estos jóvenes tuvieron un accidente. Posteriormente, llegaron unas personas que les exigieron el pago de una supuesta multa y se identificaron como ‘bandidos de la Sierra’. Los intimidaron y los acompañaron para que retiraran el dinero, advirtiendo que de no hacerlo tomarían acciones”, explicó el funcionario.

Bernal enfatizó que este tipo de hechos no pueden ser tolerados por las autoridades y aseguró que, tras conocer la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes. “Como autoridad no podemos permitir estos casos. Tomé contacto con el veedor, lo escuché, se interpuso la denuncia ante la Fiscalía y ya estamos adelantando acciones con las autoridades competentes”, señaló.

Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad confirmaron que se tiene programada una reunión con el GAULA de la Policía y la Fiscalía, con el fin de avanzar en las investigaciones, tomar acciones frente al caso y reforzar el mensaje de que la denuncia es la principal herramienta para enfrentar este tipo de situaciones.