Real Cartagena reportó novedades en su departamento médico: ¿Cómo va el goleador Fredy Montero?

Disputadas cinco fechas de la segunda división del fútbol colombiano, el conjunto Heroico es el líder de la tabla con 13 unidades. Pese a ese buen momento futbolístico, la salud de algunos jugadores inquieta a la afición y al cuerpo técnico.

INFORME MÉDICO

FREDY MONTERO

Estudio de resonancia nuclear magnética inicial evidenció alteración de la señal intramuscular, que sugiere edema muscular. Plan, manejo fisioterapéutico. Se hará resonancia de control para evaluar alta médica. Continúa trabajos de rehabilitación, fortalecimiento y readaptación, incapacidad relativa a evolución.

RONALDO LORA

Recibe trauma en pie derecho y mano izquierda, dolor intenso y limitación funcional, plan, analgesia, medios físicos. Rayos X evidencia lesión perióstica primera cuña pie derecho, plan Inmovilización con bota de Walker, incapacidad relativa a evolución 3 a 4 semanas.

ALDO MONTES

Pendiente radiografía de control para iniciar trabajos de fortalecimiento y rehabilitación de la mano.

CRISTIAN FLÓREZ

Ultima etapa de recuperación, se ha adaptado bien a las cargas de entrenamiento, continúa proceso de readaptación y seguimiento con el equipo. Pendiente alta médica y alta deportiva.

Real Cartagena es líder del Torneo BetPlay Dimayor 2026 por goles a favor, con campaña idéntica a Deportes Quindío. El equipo se prepara para recibir a Leones FC en la sexta jornada, el próximo sábado 21 de febrero a las 5 de la tarde.