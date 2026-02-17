¡Pilas! Fenómeno silencioso impacta en el bolsillo de los colombianos: Préstele atención a esto

La ‘reduflación’, también conocido internacionalmente como ‘shrinkflation ‘, es un fenómeno que, aunque silencioso, es importante para los hogares colombianos, pues se enfrentan a él a la hora de tomar decisiones de consumo.

¿Qué es la ‘reduflación’ y cómo afecta el bolsillo de las personas?

Se trata de un fenómeno en el que los productos incrementan su valor, pero disminuyen su cantidad o su contenido. Según explica Gabriel Contreras, experto en economía del hogar y ciencias del comportamiento, las personas no solo reaccionan al precio, sino al costo histórico.

Asimismo, esto puede evidenciarse en la calidad de las materias primas, las porciones y las dimensiones de los productos, principalmente en categorías de consumo como:

Cuidado de la piel

Cuidado del hogar

Cuidado del cabello

Alimentos empacados y comidas listas para consumir.

Todo esto implica para los hogares colombianos tener que hacer compras frecuentemente, desequilibrio en la planificación económica, sentimiento de pérdida de control financiero y más problemas a la hora de tomar decisiones de consumo diarias.

Este fenómeno también se explica en la forma en la que la inflación impacta los hogares:

De forma explícita con el aumento de los precios

De forma implícita (reduflación) con menores cantidades o beneficio real.

Y es que el mayor problema de este fenómeno es que ‘golpea’ y socava la confianza de los consumidores al vulnerar la expectativa adquirida con respecto al valor de las cosas. En otras palabras, los integrantes del hogar sienten que no les alcanza así el precio de los productos sea el mismo.

Datos evidencian el ‘golpe’ de la ‘reduflación’

La encuesta de la consultora de ciencias del comportamiento BDXL, que se realizó a 4.500 personas, evidencia que la ‘reduflación’ no es un fenómeno aislado: