Imponen casa por cárcel a fisioterapeuta que habría abusado de una mujer en Bogotá

Una juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Óscar Javier Suárez Sotomonte, quien al parecer habría agredido sexualmente a una mujer, en medio de una consulta de fisioterapia.

Según la Fiscalía General de la Nación, Suárez Sotomonte habría aprovechado su condición de fisioterapeuta para abusar sexualmente de una mujer que requirió sus servicios.

Los hechos al parecer se presentaron el 9 de octubre de 2025; según la Fiscalía, la agresión se presentó “cuando la víctima recurrió al servicio de masajes ofrecido por el señalado agresor. El hombre habría aprovechado el estado de indefensión de la mujer para realizar tocamientos y abusos de tipo sexual, argumentando que se trataba de un masaje tántrico”.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal violento con una de sus pacientes. Sin embargo, no aceptó los cargos.

Pese a que quedó con la medida de detención domiciliaria, seguirá vinculado a la investigación.