Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 20:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Imponen casa por cárcel a fisioterapeuta que habría abusado de una mujer en Bogotá

Según la Fiscalía, el sujeto habría tratado de convencer a la víctima de que se trataba de un masaje tántrico. 

Juez impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Óscar Javier Suárez Sotomonte, por el presunto abuso sexual de una mujer. Esta medida es temporal. Foto: Fiscalía.

Juez impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Óscar Javier Suárez Sotomonte, por el presunto abuso sexual de una mujer. Esta medida es temporal. Foto: Fiscalía.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

Una juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Óscar Javier Suárez Sotomonte, quien al parecer habría agredido sexualmente a una mujer, en medio de una consulta de fisioterapia.

Según la Fiscalía General de la Nación, Suárez Sotomonte habría aprovechado su condición de fisioterapeuta para abusar sexualmente de una mujer que requirió sus servicios.

Los hechos al parecer se presentaron el 9 de octubre de 2025; según la Fiscalía, la agresión se presentó “cuando la víctima recurrió al servicio de masajes ofrecido por el señalado agresor. El hombre habría aprovechado el estado de indefensión de la mujer para realizar tocamientos y abusos de tipo sexual, argumentando que se trataba de un masaje tántrico”.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal violento con una de sus pacientes. Sin embargo, no aceptó los cargos.

Lea también: Estadounidense inadmitido en Cartagena por delitos sexuales contra menores de edad

Pese a que quedó con la medida de detención domiciliaria, seguirá vinculado a la investigación.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir