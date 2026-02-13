Estadounidense inadmitido en Cartagena por delitos sexuales contra menores de edad

Migración Colombia no para: cuatro agresores sexuales ubicados antes de aterrizar en Cartagena, Barranquilla y otras ciudades

En un solo día y en estricto en cumplimiento de la normatividad vigente, Migración Colombia inadmitió a cuatro ciudadanos de nacionalidad estadounidense quienes pretendían ingresar al país a través de los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla, además de Armenia y Bogotá, todos reseñados por agencias de seguridad como agresores sexuales de menores de edad que representan un riesgo inminente para niños, niñas y adolescentes, y convivencia ciudadana.

“Migración Colombia no para: en las últimas horas fueron inadmitidos cuatro ciudadanos estadounidenses que registraban alerta Angel Watch por delitos relacionados con explotación y abuso sexual infantil. Los casos se presentaron en los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Armenia, como resultado de un control migratorio estricto y articulación internacional en materia de seguridad migratoria”, informó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Las inadmisiones se dieron en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena, el pasajero del vuelo 859 de la aerolínea Spirit Airlines fue inadmitido por antecedentes judiciales por hechos delictivos dolosos que representan un riesgo para la seguridad nacional.

En el Ernesto Cortissoz de Barranquilla, se realizó inadmisión a un ciudadano estadounidense reseñado como ofensor sexual quien pretendía ingresar al país en el vuelo 1139 de la aerolínea American Airlines procedente de Miami.

En el Aeropuerto de El Edén, en Armenia, ante la alerta migratoria asociada a un pasajero del vuelo 651 de la aerolínea Spirit, procedente de Fort Lauderdale.

Finalmente, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, un pasajero del vuelo Spirit Airlines 807 procedente de Fort Lauderdale, Estados Unidos, fue regresado a su país tras la alerta de la plataforma Angel Watch de personas con antecedentes por pedofilia.

Estas cuatro inadmisiones son el resultado efectivo de las alertas de la plataforma Angel Watch, en conjunto con el compromiso de oficiales de Migración Colombia quienes hacen control migratorio las 24 horas del día en las principales terminales aéreas, para identificar los viajeros reseñados, aplicar las medidas de inadmisión y devolverlos al país de donde provienen los vuelos en coordinación con aerolíneas internacionales, anticipándose a posibles delitos sexuales de extranjeros que sistemáticamente viajan a Colombia con fines de explotación sexual.