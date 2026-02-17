Nueva Plataforma Única y ‘Cuentas Claras’: apuesta del CNE por la modernización electoral

Medellín fue epicentro de democracia por el Consejo Nacional Electoral al presentar la “Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales”, una herramienta tecnológica diseñada para garantizar los controles y consolidar garantías para las organizaciones políticas en el marco de las elecciones de 2026.

Este espacio permitirá que agrupaciones que postularon listas de candidatos a Cámara de Representantes en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó conozcan en detalle esta plataforma para asegurar que las elecciones de Congreso de la República se desarrollen bajo los más altos estándares de integridad, control y transparencia.

La Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales facilitará la postulación de actores electorales

Estas postulaciones facilitarán que actores electorales de puedan hacerlo de forma individual o masiva en un ambiente web, con el fin de que los procesos de acreditación sean a los recintos para los cuales fueron acreditados.

Por otro lado, por primera vez en el país, el CNE pone a disposición de las agrupaciones políticas y testigos electorales de mesa una APP que les permitirá reportar, en tiempo real, incidencias el día de las votaciones y al finalizar el ejercicio de escrutinio de mesa, la captura en foto de los formularios E14 diligenciados, datos que serán de gran utilidad para cada agrupación, pues les permitirá llevar control de votos.

Finalmente, el propósito de esta evolución por parte del CNE es fortalecer las garantías institucionales, además, permitir que los partidos y movimientos políticos actúen como garantes activos de la democracia en cada puesto de votación del país.

Durante la jornada también se socializó el aplicativo ‘Cuentas Claras’

Este sistema oficial para el registro y seguimiento en línea de los ingresos fortalece la vigilancia y la transparencia en la financiación electoral. Además, busca explicar el funcionamiento del nuevo aplicativo y los protocolos de validación, ya que el sistema incorporará identificación digital mediante códigos QR que serán verificados antes del ingreso a los puestos de votación.

A través de la estrategia ‘CNE en Territorio’, la corporación busca llegar a todos los departamentos de Colombia, fortaleciendo su presencia institucional en cada región.