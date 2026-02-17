Inicia proyecto de energía solar para el Hospital ´Julio Méndez Barreneche´ en el Magdalena

Santa Marta

Actualmente, el hospital registra un consumo energético mensual superior a los $400 millones. Con la implementación del sistema solar fotovoltaico, se proyecta un ahorro aproximado del 40% en costos de energía, es decir, un poco más de $160 millones.

Según la entidad, el proyecto permitirá optimizar el uso de los recursos públicos, reducir el impacto ambiental mediante el uso de energías limpias, destinar los ahorros generados al fortalecimiento de la atención en salud e impulsar nuevas inversiones que mejoren la infraestructura y los servicios hospitalarios.

El acuerdo fue celebrado entre la Gobernación del Magdalena y la empresa de servicios públicos mixta del orden departamental Sierra Nevada S.A.S. E.S.P., constituida bajo la modalidad de sociedad por acciones simplificada en el marco de la Ley 142 de 1993, con participación accionaria de la entidad del departamento, Aguas del Magdalena S.A. La inversión asciende a $4.872 millones.