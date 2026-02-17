Hable con elPrograma

17 feb 2026 Actualizado 12:11

Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Hombre fue asesinado en San Juan Nepomuceno; investigan posible disputa por microtráfico

Era conocido como alias “El Negro”

Foto suministrada.(Caracol Radio Cartagena)

Foto suministrada.

El hecho se registro en vía nacional, a la altura de la vereda Aguas Vivas, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno. La víctima fue identificada como Daniel José Herazo Blanco, de 29 años, conocido como alias “El Negro”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte de la Policía de Bolívar, sujetos desconocidos citaron a la víctima y, en medio de una discusión, le dispararon en la cabeza, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades indicaron que el caso estaría relacionado con disputas por el control y la venta de estupefacientes entre el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) y el Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, específicamente la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes.

Herazo Blanco presentaba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales en 2016 y 2017, y dos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2014.

La investigación quedó a cargo de la SIJIN, que adelanta los actos urgentes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Tatiana Rodríguez

Tatiana Rodríguez

Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...

