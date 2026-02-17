“Hay manos criminales”: padre de joven universitario encontrado en Gachancipá

En extrañas circunstancias fue encontrado el cuerpo de Cristian Martín, un joven universitario de 16 años en el municipio de Gachancipá, en la madrugada de este martes 17 de enero.

Cristian era estudiante de primer semestre de la Universidad del Bosque y había obtenido una beca completa por tener uno de los mejores puntajes de Icfes.

Su futuro era comprometedor pues quería dedicarse a estudiar, ser un gran profesional y seguir estudiando fuera del país.

Extraña desaparición

Caracol Radio habló con el padre del menor, Augusto Alonso Martín, quien aseguró que el lunes 16 de enero su hijo salió como siempre a las 4:15 de la mañana para la Universidad.

“El hizo sus tareas el fin de semana, trabajó el domingo normal. Ese lunes madrugó, se despidió de mí y de la mamá y le dijo que venia a almorzar”, señaló Augusto.

Lo que no pensaron que sucedería es que ese día no pudieran contactarse con su hijo.

Hacia el mediodía Cristian no contestaba los mensajes del celular. Se supone que él terminaba de estudiar hacía esa hora.

Llegaron las 7 de la noche y sus padres se alertaron porque no sabían nada de él, por lo que comenzaron a buscar la ubicación de su hijo por el computador.

“En el computador abrimos la ubicación del teléfono y estaba en Gachancipá, pero no en el pueblo sino en una zona montañosa”, precisó Augusto.

Fueron hasta una estación de Policía en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, y pidieron ayuda a las autoridades. Ahí, los uniformados le indicaron que podían ir hasta Gachancipá y allá pedir ayuda de la policía.

Búsqueda en Gachancipá

De acuerdo con el padre de Cristian, la policía de Gachancipá los ayudó a recorrer la zona boscosa donde al parecer estaba la ubicación del joven.

“Dimos con un pareja en una finca y nos ayudaron a buscar. Salimos todos hasta donde estaba la ubicación del teléfono. Caminamos por 25 minutos”, indicó Augusto.

Una vez se iban acercando, comenzaron a llamar nuevamente al teléfono de Cristian y escucharon el timbre.

“Comenzamos a llamar y empezó a sonar el teléfono y ahí fue cuando lo encontramos y lo encontramos sin vida”.

Familia pide justicia por Cristian

Para la familia de Cristian resulta extraño que su hijo haya aparecido en un lugar desconocido por él.

“Nos deja muchas preguntas y controversias. ¿Por qué aparece por acá tan lejos de Bogotá? Nosotros nunca vinimos por acá”, señaló Augusto.

Para el padre del universitario, hay manos criminales detrás de la muerte de Cristian.

La familia también recibió mensajes extorsivos indicándoles que sabían habían encontrado el cuerpo del joven. Sin embargo, la policía les recomendó no contestar estos mensajes que serían de criminales.