Exportaciones de cacao colombiano crecieron en el 2025 un 56%

El presidente de ANALDEX, Javier Díaz Molina señaló que Colombia y su industria chocolatera avanzan en su rol como proveedor clave de cacao en grano y derivados. En 2025, las exportaciones alcanzaron US$413,1 millones, un aumento del 56% respecto a 2024, según datos oficiales analizados por Analdex.

Dijo que este impulso refleja una mayor diversificación y posicionamiento global del Colombia y su industria chocolatera avanzan en su rol como proveedor clave de cacao en grano y derivados.

En 2025, las exportaciones alcanzaron US$413,1 millones, un aumento del 56% respecto a 2024, según datos oficiales analizados por Analdex. Este impulso refleja una mayor diversificación y posicionamiento global del sector.​

Se exportaron 49.044 toneladas en 2025, un 16,4% más que las 42.114 toneladas de 2024. Los precios del cacao tocaron un pico de US$10.900 por tonelada en la primera mitad del año, bajando a un promedio de US$5.000-US$6.000 en el último trimestre, de acuerdo con la International Cocoa Organization.​

Los líderes fueron cacao crudo en grano (entero o partido), manteca de cacao, y preparaciones alimenticias con cacao. Estos productos destacan el potencial de Colombia en mercados como EE.UU., México y Europa, impulsando empleo en regiones como Antioquia y Meta.