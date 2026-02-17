Hable con elPrograma

Exportaciones de cacao colombiano crecieron en el 2025 un 56%

Estados Unidos, Malasia, México y Costa Rica, fueron los principales compradores del grano y sus productos derivados

Cacao imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Aldo Pavan

Cacao imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Luis Enrique Hurtadolehurtado

El presidente de ANALDEX, Javier Díaz Molina señaló que Colombia y su industria chocolatera avanzan en su rol como proveedor clave de cacao en grano y derivados. En 2025, las exportaciones alcanzaron US$413,1 millones, un aumento del 56% respecto a 2024, según datos oficiales analizados por Analdex.

Dijo que este impulso refleja una mayor diversificación y posicionamiento global del Colombia y su industria chocolatera avanzan en su rol como proveedor clave de cacao en grano y derivados.

En 2025, las exportaciones alcanzaron US$413,1 millones, un aumento del 56% respecto a 2024, según datos oficiales analizados por Analdex. Este impulso refleja una mayor diversificación y posicionamiento global del sector.​

Se exportaron 49.044 toneladas en 2025, un 16,4% más que las 42.114 toneladas de 2024. Los precios del cacao tocaron un pico de US$10.900 por tonelada en la primera mitad del año, bajando a un promedio de US$5.000-US$6.000 en el último trimestre, de acuerdo con la International Cocoa Organization.​

Los líderes fueron cacao crudo en grano (entero o partido), manteca de cacao, y preparaciones alimenticias con cacao. Estos productos destacan el potencial de Colombia en mercados como EE.UU., México y Europa, impulsando empleo en regiones como Antioquia y Meta.

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía.

