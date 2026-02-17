Elecciones 8 de marzo: Más de 5.900 testigos electorales ya han sido postulados ante el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa consolidando el proceso de postulación y acreditación de testigos electorales a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica que fortalece la trazabilidad y el seguimiento de cara a los comicios del 8 de marzo.

Con corte al 15 de febrero, la plataforma registra 5.970 postulaciones de actores electorales que estarán en los comicios del próximo 8 de marzo. Cesar, con el 33%, Valle del Cauca, con el 19.3%, y Córdoba, con 9.9%, son los departamentos que lideran la lista de postulados.

Una vez culminado el término de postulación que reglamentó la Corporación, se procederá a la acreditación de los actores mediante la expedición del correspondiente acto administrativo electrónico y la generación de la credencial digital con correspondiente código QR; con estos documentos, cada uno de ellos puede cumplir la función que le fue asignada el día de la contienda.

El tablero de seguimiento también refleja una participación de las agrupaciones políticas, encabezadas por:

Coalición Cambio Radical – ALMA (31,2 %)

Partido de la Unión por la Gente (25,6 %)

Alianza por Colombia (19,2 %)

Movimiento Salvación Nacional (11,1 %)

MIRA + Colombia Renaciente (6,9 %)

En materia de despliegue territorial, el sistema reporta que más de 4.900 mesas de votación ya cuentan con testigos postulados y se prevé un incremento sostenido en los próximos días, conforme avancen las postulaciones dentro de los plazos establecidos. Cabe recordar que el plazo de postulación se vence el próximo primero de marzo a las 11:59 p.m.

Con esta herramienta digital, el Consejo Nacional Electoral avanza en la modernización del sistema electoral colombiano, optimizando los procesos de acreditación y facilitando una participación que garantice que las votaciones se realicen con legitimidad y transparencia.

