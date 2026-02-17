Economía crece en 2025, pero Boyacá registra fuerte caída en industria y exportaciones

La baja diversificación y la dependencia del carbón y el acero afectan la competitividad regional.

Boyacá

El director de investigaciones de la ESAP, Jacinto Pineda, entregó un análisis sobre el comportamiento económico del país durante 2025, luego de la publicación de los datos oficiales del DANE. El balance nacional es moderadamente positivo, pero evidencia fuertes contrastes en el departamento de Boyacá, especialmente en sectores clave como la industria y las exportaciones.

Crecimiento nacional, menor al esperado

De acuerdo con el docente, el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció 2,6% durante 2025, una cifra inferior a la proyección de los gremios económicos, que estimaban un 2,8%, pero en línea con las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y del Banco de la República.

Destacó que los sectores que impulsaron el crecimiento fueron el transporte, el alojamiento y los servicios de comida, que lideraron la dinámica económica durante el año.“También la industria aportó al crecimiento nacional con un aumento del 1,9%. Sin embargo, sectores como la construcción y minas y canteras tuvieron comportamientos negativos, lo que genera preocupación para el mediano plazo”, agregó.

Boyacá, con resultados por debajo del promedio

Aunque el balance nacional es positivo, la situación en Boyacá es más compleja. Según el director de investigaciones, el departamento presenta rezagos frente al promedio del país.

“Hasta el tercer trimestre, la economía boyacense crecía 2,2%, mientras que la nacional lo hacía al 2,8%. Esto evidencia que el departamento no logró aprovechar completamente la recuperación económica”, afirmó.

Uno de los sectores más afectados fue la industria.“En 2025 la industria boyacense cayó 3,3%, mientras que la nacional creció 1,9%. Si comparamos diciembre de 2025 con diciembre de 2024, la caída llega al 10%. Esto ubica a Boyacá, junto con Córdoba, entre los departamentos con el peor desempeño industrial del país”, sostuvo.

Diversificación, el principal reto para 2026

Frente a este panorama, el director de investigaciones insistió en que la diversificación productiva será clave para el crecimiento económico de Boyacá.

“No hay otra alternativa distinta a fortalecer sectores como la agricultura y el agro. Este sector ha venido ganando participación en la economía departamental. Entre 2009 y 2015 pasó de representar el 10% al 15,6% del PIB regional, y hoy sigue siendo una de las mayores fortalezas”, afirmó.