Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 12:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Comisión ambiental evaluó daños por lluvias en Montecristo y entregó ayuda humanitarias

El corregimiento de Regencia fue uno de los sectores más afectados por el desbordamiento del Río Caribona

Foto suministrada.

Foto suministrada.

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, liderada por su directora general, Claudia Caballero Suárez, envió una comisión técnica al municipio de Montecristo con el fin de evaluar los daños ocasionados en la zona rural tras el frente frío que impactó al país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la visita, la delegación escuchó los testimonios de los habitantes del corregimiento de Regencia, uno de los sectores más afectados por el desbordamiento del Río Caribona. Asimismo, se brindó apoyo humanitario mediante la entrega de mercados a la población de la vereda San Agustín, comunidad campesina que sufrió la pérdida de cultivos a causa de las intensas lluvias.

La entidad reiteró su acompañamiento a las comunidades del Sur de Bolívar en este momento crítico, reafirmando su compromiso con la atención oportuna de la emergencia y la recuperación del territorio. También se destacó el apoyo de la Alcaldía de Montecristo durante la jornada de evaluación y asistencia.

Tatiana Rodríguez

Tatiana Rodríguez

Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir