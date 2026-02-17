Comisión ambiental evaluó daños por lluvias en Montecristo y entregó ayuda humanitarias

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, liderada por su directora general, Claudia Caballero Suárez, envió una comisión técnica al municipio de Montecristo con el fin de evaluar los daños ocasionados en la zona rural tras el frente frío que impactó al país.

Durante la visita, la delegación escuchó los testimonios de los habitantes del corregimiento de Regencia, uno de los sectores más afectados por el desbordamiento del Río Caribona. Asimismo, se brindó apoyo humanitario mediante la entrega de mercados a la población de la vereda San Agustín, comunidad campesina que sufrió la pérdida de cultivos a causa de las intensas lluvias.

La entidad reiteró su acompañamiento a las comunidades del Sur de Bolívar en este momento crítico, reafirmando su compromiso con la atención oportuna de la emergencia y la recuperación del territorio. También se destacó el apoyo de la Alcaldía de Montecristo durante la jornada de evaluación y asistencia.