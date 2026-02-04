Llegan jornadas gratuitas medicas y de esterilización a Bogotá: requisitos y fechas

Esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá, Foto getty images y logo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

La alcaldía de Bogotá durante el mes de febrero de 2026 realizará brigadas veterinarias y jornadas gratis de esterilización para perros y gatos en la localidad de los Mártires.

Estas jornadas buscan acompañar a las familias en el ejercicio de la tenencia responsable de sus animales, cada persona podrá llevar hasta dos animales de compañía, accediendo de manera gratuita a la atención medica veterinaria o a procedimientos de esterilización.

Estas actividades hacen parte de la gestión del alcalde local, John Jader Suárez Delgado, y son importantes para el bienestar animal para el cuidado, la salud y la tenida responsable del los animales.

¿Que requisitos necesito para acceder?

Copia de la cédula de ciudadanía Copia de un recibo público no mayor a tres meses Asistir desde el inicio con el animal (de lo contrario, no se asignará turno)

¿Cúal es la agenda para las brigadas medicas?

6 de febrero de 2026 8:00 a. m. – 1:30 p. m. La Estanzuela – Carrera 15 Bis #6A-54.

7 de febrero de 2026 8:00 a. m. – 1:30 p. m. Parque Tóboli – Calle Primera con carrera 18.

27 de febrero de 2026 8:00 a. m. – 1:30 p. m. CAI Santa Isabel

28 de febrero de 2026 8:00 a. m. – 1:30 p. m. Parque La Pepita – Carrera 26 con calle Décima.

¿Cúal es la agenda para las jornadas de esterilización?

13 de febrero de 2026 8:00 a. m. Parque Urbanización El Progreso –Carrera 25A con calle Quinta.

14 de febrero de 2026 8:00 a. m. Castillo de Las Artes – Calle 23 # 14-19.

20 de febrero de 2026 8:00 a. m. Parque La María – Calle Cuarta A Bis #18B-30.

21 de febrero de 2026 8:00 a. m. Parque Óscar – Diagonal 22C Bis con carrera 18 Bis.

IMPORTANTE: El animal debe estar en ayuno de sólidos y líquidos.

