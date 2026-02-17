Asesor de Carolina Corcho pidió donaciones a cuenta de Nequi de una empresa fantasma, según Juvinao

Juvinao denunció que el tesorero de la campaña de Corcho habría solicitado donaciones por Nequi desde una empresa sin registro legal.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, denunció que Juan Manuel Moreno Becerra, quien figura como coordinador financiero, tesorero y vocero de la campaña al Senado de Carolina Corcho por el Pacto Histórico, habría solicitado donaciones mediante una cuenta de Nequi asociada, presuntamente, a una empresa que no existe formalmente.

Según explicó la congresista, Moreno Becerra publicó en agosto de 2025 un mensaje en Facebook en el que pedía aportes económicos para la campaña, utilizando un número que, según la denuncia, está vinculado a la empresa Tutrailer.com. “Pidió donaciones por Nequi a través de una cuenta asociada a una empresa fantasma”, afirmó Juvinao.

La parlamentaria advirtió que este tipo de mecanismos podría contradecir lo establecido en la ley electoral, que exige que los aportes a campañas se realicen únicamente a través de cuentas oficiales del candidato o del partido.

Aparece como tesorero, vocero y financiador de la campaña

De acuerdo con los registros oficiales de financiación, Moreno Becerra no solo cumple funciones administrativas dentro de la campaña, sino que también aparece como uno de sus financiadores.

Según la información reportada, realizó aportes por cerca de $43 millones en efectivo, distribuidos en tres donaciones. La primera por $30 millones y dos más, por 6,5 millones cada una.

Para Juvinao, esta situación genera cuestionamientos, pues el mismo asesor que administra las finanzas de la campaña también figura como aportante. “Es el coordinador financiero, el vocero y además el financiador”, señaló la congresista.

Tiene más de 23 demandas y se declaró insolvente

La denuncia también incluye cuestionamientos sobre la situación financiera del asesor.

Según la representante, Moreno Becerra ha sido demandado en al menos 23 ocasiones desde 1995, en su mayoría por deudas millonarias que no habría pagado. Además, tendría obligaciones pendientes que superarían los $200 millones.

Uno de los procesos más relevantes fue iniciado por el Fondo de Empleados del SENA, luego de que Moreno solicitara un préstamo por $46 millones que no pagó. Con el paso de los años, la deuda aumentó a cerca de $93 millones, lo que llevó a un juzgado a ordenar el embargo de un apartamento en Bogotá, el cual fue avaluado por $351 millones.

Sin embargo, el proceso fue suspendido en 2025 cuando el asesor inició un trámite de insolvencia, lo que evitó el remate del inmueble.

Empresas que, según la denuncia, no existen o están inactivas

Otro de los puntos señalados por la congresista tiene que ver con las empresas que Moreno Becerra afirma dirigir.

Según la denuncia, el asesor se presenta como gerente de compañías como Moreno Brother Construction and Design y Morex, supuestamente con sede en Estados Unidos. No obstante, tras revisar los registros oficiales en Florida, estas empresas no aparecen registradas.

En Colombia, también figura como responsable de Construinsumos, una empresa que está inactiva y en liquidación desde hace más de una década, y de Tutrailer.com, que según la denuncia, no tiene registro legal.

Polémica surge en medio de cuestionamientos a la financiación

Estas denuncias se conocen en medio de los cuestionamientos a la financiación de la campaña de Carolina Corcho, luego de la polémica por el restaurante Gusteau Chefcito, que aparece en los reportes de Cuentas Claras con movimientos por más de $737 millones.

En su momento, Corcho respondió en Caracol Radio y rechazó las acusaciones, asegurando que no se trató de un préstamo. “Es falso y mentiroso que estemos hablando de créditos y donaciones”, afirmó la candidata, quien explicó que se trata de una figura legal relacionada con la prestación de servicios contra reposición de votos.

Ahora, la representante a la Cámara Catherine Juvinao advirtió que estos nuevos hechos aumentan las dudas sobre la financiación de la campaña, luego de que el tesorero y vocero financiero, Juan Manuel Moreno Becerra, apareciera como aportante en efectivo y que presuntamente solicitara donaciones mediante Nequi, a través de una cuenta vinculada, según la denuncia, a una empresa sin registro legal.

Hasta el momento, la campaña de Corcho no se ha pronunciado sobre estos nuevos señalamientos relacionados con su asesor financiero.