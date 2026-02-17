Abierta licitación para rehabilitaciones viales en El Laguito y Manzanillo en El Bosque

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue atendiendo los reclamos históricos de las comunidades de Cartagena en materia de infraestructura vial.

Es por eso que, luego de varias mesas de concertación con distintas instituciones solicitantes, ya se encuentra en etapa de licitación el proyecto de rehabilitación de vías en El Laguito y en el sector de Manzanillo del barrio El Bosque, intervenciones que han sido priorizadas por su impacto en la movilidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La obra contempla 965 metros lineales de intervención en total, ejecutados en concreto rígido para garantizar mayor durabilidad y resistencia al alto flujo vehicular.

En el sector de Manzanillo, la intervención se desarrollará sobre la Transversal 52, principal vía de acceso a la zona, con una longitud de 385 metros lineales y un ancho de 6 metros. Este tramo ha sido durante años un clamor ciudadano debido a su deterioro y a la importancia estratégica que tiene para la movilidad hacia la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Cardique, las empresas del sector y las comunidades vecinas que transitan por ella diariamente.

Por su parte, en El Laguito se intervendrá la calle 1B, con una longitud de 580 metros lineales, incluidos dos callejones, y un ancho promedio de 5 metros, beneficiando directamente a residentes, visitantes y al sector turístico que dinamiza la economía de esta zona de la ciudad.

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de bolsa de monto agotable, lo que permitirá atender de manera técnica y focalizada los puntos más críticos identificados en los estudios previos. El plazo de ejecución será de seis meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos contractuales, con pagos por precios unitarios conforme al avance físico de la obra y un desembolso final contra recibo a satisfacción, garantizando la calidad de los trabajos.

Con esta intervención, la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue ratificando su compromiso con la recuperación de vías estratégicas que durante años estuvieron en el abandono, llevándoles infraestructura de calidad para beneficio de vecinos y toda la ciudadanía.