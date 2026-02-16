Volcamiento de embarcación en Tumaco deja una persona fallecida

Tumaco - Nariño

Un accidente náutico se registró en aguas de Tumaco mientras se desarrollaban las actividades del Carnaval del Fuego, dejando como saldo una persona fallecida y cuatro más rescatadas con vida.

De acuerdo con el Capitán de Puerto de Tumaco, Julián Alejandro Salgado Mesa, el hecho ocurrió en cercanías a un muelle que no hacia parte del desfile náutico avanzaba a esa hora.

Según el reporte oficial, se trata de una embarcación que sufrió un volcamiento y los dispositivos de seguridad y socorro fueron activados de inmediato, en el lugar fueron rescatadas cinco personas que se encontraban a bordo.

Una de las heridas fue evacuada a un centro hospitalario con signos vitales; sin embargo, posteriormente falleció al parecer por ahogamiento. Las otras cuatro personas fueron puestas a salvo y no se reportaron lesionados de gravedad.

El Capitán de Puerto indicó que las causas del naufragio aún son materia de investigación, no obstante, se advirtió que la embarcación no tenía nombre ni registro y no era apta para el transporte de pasajeros además, ninguna de las personas rescatadas portaba chalecos salvavidas.