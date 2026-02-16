Operativo permitió captura de ‘Campanita’ por presunto porte ilegal de armas en María La Baja

En un operativo de registro y control adelantado por la Policía Nacional de Colombia, fue capturado alias “Campanita” en el barrio El Chumbum del municipio de Maríalabaja, señalado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Según las autoridades, el procedimiento se desarrolló en el marco de las acciones permanentes para prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad en este sector del norte de Bolívar.

Durante la intervención, los uniformados, al parecer, le hallaron en su poder una escopeta y un revólver calibre 32, armas que fueron incautadas de inmediato para evitar su posible uso en actividades criminales. Alias “Campanita” fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito que se le atribuye conforme a la ley.

La Policía reiteró que estos resultados hacen parte de la ofensiva institucional contra el porte ilegal de armas, uno de los factores que más inciden en la ocurrencia de hechos violentos.

“Seguimos intensificando los controles y operativos en todo el departamento para sacar de circulación armas ilegales y garantizar la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades invitaron a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho sospechoso y a trabajar de la mano con la institución para fortalecer la convivencia y la seguridad en Maríalabaja.