Manizales declara alerta amarilla por incremento de las lluvias en las últimas horas

Manizales

Ante la intensificación de la temporada invernal, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Manizales, bajo el liderazgo del alcalde, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, declaró nivel de alerta amarilla en la ciudad. La decisión responde al impacto de los frentes fríos y al marcado aumento de las precipitaciones durante febrero.

La medida se fundamenta en los niveles críticos de saturación de suelos, tras registrarse lluvias que han superado los promedios históricos. Según la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, se han presentado eventos extremos de hasta 50 mm en menos de una hora. Actualmente, la mayoría de las estaciones superan el umbral preventivo de los 200 mm de acumulado en un periodo inferior a 25 días.

​El alcalde de Manizales advirtió sobre la vulnerabilidad actual de los terrenos: “estamos en alerta amarilla. Muchas de las estaciones hidrometeorológicas de la ciudad ya superaron los 200 mm de lluvias en menos de 25 días. La estación de La Palma ya tiene 300 mm de lluvia. Esto no es para que nos pongamos en pánico, pero sí para que estemos en alerta; vamos a estar cuidando y protegiendo la ciudad de manera permanente”.

Sectores en monitoreo constante

​El informe detalló que estaciones como Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería ya rebasaron la barrera de los 200 mm, lo que pone a estas zonas en un nivel de vigilancia superior. Para mitigar riesgos, equipos de geólogos e ingenieros, junto al programa de Guardianas de la Ladera, han intensificado las inspecciones en áreas de tratamiento geotécnico para identificar grietas o infiltraciones que puedan derivar en deslizamientos.

​Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

​La Administración Municipal hizo énfasis en el manejo de residuos, no arrojar basuras en laderas o cerca de los imbornales (sumideros), teniendo en cuenta que esto afecta la capacidad hidráulica del sistema, lo que provoca inundaciones que comprometen la estabilidad de las viviendas. Se insta a la comunidad a reportar cualquier anomalía (como grietas en vías o laderas) a través de las Líneas de emergencia: 119 (Bomberos Oficiales) y 116 (Aguas de Manizales).