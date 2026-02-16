Juez ordenó borrar investigación periodística sobre el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar

Justicia

La juez primera Penal del Circuito de Neiva (Huila) ordenó al medio de comunicación Casa Macondo eliminar la investigación que realizó el periodista Juan Pablo Barrientos sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar.

En el fallo de segunda instancia se advierte que se imparte dicha orden con el objetivo de salvaguardar el derecho al buen nombre del funcionario, tras las publicaciones sobre el caso de filiación y paternidad.

Además, se le otorgaron cinco días de plazo al medio de comunicación para que elimine el contenido tanto de la página web como de las plataformas digitales.

Antecedentes

El 12 de diciembre de 2025 se conoció que el juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva le ordenó al entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, retractarse y ofrecer excusas públicas a Yolanda Inés Robles Ramírez, madre de su primogénito, por las afirmaciones que hizo en una entrevista con Casa Macondo, en la que aseguró que ella lo había drogado y abusado sexualmente.

En ese momento, se le ordenó al magistrado que en cinco días debía rectificar sus afirmaciones en coordinación con el medio de comunicación. También se señaló que dicho reportaje debía mantenerse en la página web y redes sociales del mismo, cumpliendo con los fines de la orden dada.

El juez consideró que las declaraciones de Ibáñez Najar, en la entrevista concedida el 13 de agosto de 2025, vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de Robles Ramírez.

“No solo se le estaría acusando de haber cometido un presunto delito de abuso sexual, sino que se estarían realizando afirmaciones que denigran y agravian a la accionante, lo cual incluso puede propiciar un incentivo a la violencia, más aún cuando quien realiza estas afirmaciones ostenta un alto cargo; habida cuenta de la dignidad que ejerce y del impacto social que generan sus declaraciones, tiene cargas de veracidad, prudencia y responsabilidad que le imponen respetar la dignidad y la honra de los ciudadanos”, se lee en el fallo.

También argumentó el juez que el magistrado suministró de forma “voluntaria y consciente” información de carácter privado durante una llamada.

El despacho también consideró que el presidente de la Corte Constitucional manifestó que pudo haber sido víctima de un “abuso sexual” durante una reunión con Robles Ramírez, expresión que se reiteró varias veces durante la conversación.

Los accionantes (Jorge Enrique Ibáñez Robles —hijo— y Yolanda Inés Robles Ramírez —madre—) aseguraron que dichas afirmaciones se trataron de “una imputación clara, categórica y circunstanciada en contra de Yolanda Inés Robles” y agregaron que eso ocurrió seis veces durante la entrevista.

“RESUELVE PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la señora YOLANDA INÉS ROBLES RAMÍREZ, con fundamento en las razones expuestas en esta providencia”.

Fallo de segunda instancia

Según la juez, la publicación del periodista Barrientos habría vulnerado la vida privada del magistrado al señalar que dichas declaraciones las entregó en medio de un entorno de confianza.

Respuesta del periodista

Barrientos es un reconocido periodista colombiano que ha destapado escándalos en diferentes esferas del poder.

En diálogo con Caracol Radio aseguró que la decisión de segunda instancia amparó los derechos del magistrado y no los de la mujer.

“La jueza Catalina María Manrique Calderón, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Neiva, le ordenó a Casa Macondo retirar la investigación titulada ‘Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado’. Esta orden judicial amparó los derechos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, no los de la madre falsamente acusada, argumentando que la publicación de sus declaraciones voluntarias vulneraba la intimidad, la honra y el buen nombre de la madre falsamente acusada y de su hijo”, afirmó.

Barrientos también señaló que acatará el fallo, pero que solicitará a la Corte Constitucional que revise el expediente.

“Casa Macondo acata la orden judicial, pero rechaza este precedente de censura que utiliza el aparato judicial para proteger a los poderosos. En defensa de la libertad de prensa, este medio solicitará formalmente a la Corte Constitucional la revisión del expediente. Macondo aclara que no rectifica la verdad de lo denunciado sobre Ibáñez Najar, sino que únicamente retira el texto censurado por la jueza Manrique Calderón”.

Caracol Radio consultó a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que confirmó que apoyará al periodista Barrientos en su reclamación ante la Corte Constitucional pero indicaron que no harán pronunciamientos públicos sobre este caso.