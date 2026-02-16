Judicializados tres hombres por maltrato a sus ex-parejas sentimentales

Por petición de una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías profirieron medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios para tres hombres que, en procesos distintos, habrían agredido a sus anteriores compañeras sentimentales.

Uno de los hechos ocurrió el pasado 26 de enero en el corregimiento de La Boquilla. Allí, un hombre de 24 años, al parecer, destruyó los enseres de la residencia donde vivía su excompañera sentimental, de 26 años. Además, habría agredido y amenazado a la madre y a la hermana de la víctima por obstaculizarle el ingreso a la vivienda. La Policía Nacional fue la encargada de concretar la captura del supuesto agresor.

Un hecho similar se registró la madrugada del 27 de enero en el barrio Daniel Lemaitre, a donde se presume llegó un hombre de 45 años para, de manera insistente, exigirle a su expareja que le abriera la puerta. La negativa habría motivado las agresiones verbales y las amenazas de muerte que, se cree, realizó el ahora procesado afirmando que le quemaría la casa. La Policía capturó al señalado agresor en flagrancia.

Finalmente, por acontecimientos ocurridos el pasado 2 de febrero en el barrio Loma Fresca, fue privado de la libertad un hombre de 31 años, quien presuntamente acechaba a su excompañera en las afueras de su residencia. La persona, al parecer, portaba un arma blanca y fue detenido por las autoridades. Según la investigación, la mujer habría sido víctima de agresiones físicas, verbales y sicológicas durante los 12 años de convivencia con el procesado.

La Fiscalía General de la Nación les imputó a los tres investigados el delito de violencia intrafamiliar agravada. Ninguno aceptó los cargos.