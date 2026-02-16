Hable con elPrograma

16 feb 2026 Actualizado 13:11

Cartagena

Joven creador de contenidos fue asesinado entre Santa Rosa y Simití, sur de Bolívar

A Esteban Barrera le propinaron varios impactos con arma de fuego

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Esteban Barrera, un joven creador de contenidos, se convirtió en el sexto asesinado del año 2026 en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

La muerte hasta ahora es un misterio, sin embargo, lo que se pudo establecer es que sus restos mortales fueron hallados por lugareños en el sector conocido como La Rojitas, vía a Simití, al parecer con varios impactos de bala.

El cuerpo sin vida fue enviado a la morgue de Medicina Legal, donde será entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura. Entre tanto, unidades adscritas al Departamento de Policía del Magdalena Medio, realizan la recolección de evidencias que permitan dar con la captura de los responsables.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

