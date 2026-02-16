Hacienda Santa Bárbara responde ante presunta retención de un ciudadano en su parqueadero

El centro comercial Hacienda Santa Bárbara se pronunció luego de la denuncia de Víctor Molina, quien aseguró que permaneció más de cinco horas sin poder salir del parqueadero tras presentar un inconveniente con su tiquete.

En un comunicado, la administración afirmó que no hubo ninguna restricción a la libertad del visitante. “Es absolutamente falso que haya existido retención de persona alguna. En ningún momento se restringió la libertad del usuario”, indicó el establecimiento.

Según explicó, el procedimiento correspondió a la verificación de un tiquete en mal estado, lo que activó un protocolo interno que incluye registro en el sistema, validación por cámaras y revisión de trazabilidad del vehículo.

La administración también señaló que sus sistemas están enlazados con la Policía Nacional y que todo el procedimiento quedó debidamente registrado en video.

Por su parte, Molina denunció que, pese a haber pagado una multa por el deterioro del tiquete y presentar los documentos del vehículo, no le permitieron salir durante varias horas. “Me obligaron a quedarme custodiando mi propio carro dentro del parqueadero”, afirmó.

El empresario solicitó que el caso sea investigado por las autoridades para determinar si hubo irregularidades en el procedimiento.

Hacienda Santa Bárbara reiteró que sus protocolos de seguridad son obligatorios y que su objetivo es garantizar la protección de los usuarios, sus vehículos y la integridad del sistema.

