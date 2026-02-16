Fueron capturados “El Flaco” y “El Viejo”con tres armas de fuego y 141.744.000 millones de pesos

La Policía Nacional en Cartagena y la Fiscalía General de la Nación, lograron capturar a dos hombres conocidos como “El Flaco” de 43 años y “El Viejo” de 53 años por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Los allanamientos se realizaron en el municipio de Turbana donde fueron sorprendidos “El Flaco” y “El Viejo” con un arma de fuego tipo revolver calibre 38 con seis cartuchos, una escopeta calibre 16 con siete cartuchos, una pistola traumática con un proveedor y siete cartuchos. Asimismo, se logró la incautación de dos dispositivos móviles y $141.744.000 en efectivo, suma cuya procedencia deberá ser justificada por los capturados ante las autoridades competentes.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, quien será la encargada de presentarlos ante un Juez para que les defina su situación judicial.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, indico que durante lo corrido del año la Policía metropolitana de Cartagena ha capturado a 60 personas por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y se han incautado 65 de estas armas.