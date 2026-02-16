Desarticulada banda delincuencial “Los Mellizos”, dedicada al hurto de establecimientos de comercio

Dentro de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, desplegaron un mega operativo en el municipio de Turbaco que permitió en las últimas horas la captura de cuatro integrantes de una banda delincuencial, señalados de varios hurtos en la modalidad de atraco con armas de fuego.

La Policía Nacional desplegó una operación en la calle 11 del municipio de Turbaco, capturando a cuatro presuntos delincuentes conocidos como: “El Kelmis”, “El Maikis” y “El Eber” y “El Jairo”, de 29, 20, 21 y 44 años respectivamente, quienes fueron sorprendidos a bordo de motocicletas y portando armas de fuego con municiones.

Los capturados, al parecer, estaban planeando cometer un hurto millonario a un establecimiento comercial, siendo sorprendidos por personal de policía judicial y de inteligencia.

Alias “El Jairo” cuenta con siete anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio (2019, 2022), hurto (2010), tráfico de estupefacientes (2013, 2019), receptación (2019) y porte ilegal de armas de fuego (2012).

Alias “El Maikis”, presenta seis anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2022, 2026), receptación (2019), tráfico de estupefacientes (2024, 2025) y lesiones personales (2024).

Alias “El Kelmis” cuenta con dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de receptación (2019) y porte ilegal de armas de fuego (2022).

Alias “El Eber” cuenta con una anotación judicial como indiciado por el delito de violencia intrafamiliar (2025).

Durante el operativo, fueron incautadas dos armas de fuego, nueve cartuchos de diferentes calibres, un cargador, dos motocicletas y dos celulares.

Se investiga si los capturados estarían inmersos en otros delitos de afectación a la integridad en la ciudad de Cartagena.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 127 personas por hurto y se han incautado 61 armas de fuego ilegales.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, invita a la comunidad a ser solidarios y seguir brindando información oportuna que permita identificar, ubicar y capturar a personas vinculadas a estos delictivos, a través de la Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional: 311-4072363 y la línea gratuita 123. Absoluta reserva.