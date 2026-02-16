Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural: 24 al 28 de febrero en Cartagena

La Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se llevará a cabo en Cartagena de Indias, entre el 24 y el 28 de febrero próximos, reescribirá la agenda global con la que el mundo espera enfrentar los problemas de inseguridad alimentaria, conflictos y violencia en el campo, así como las amenazas provenientes de la crisis climática, entre otros temas críticos de la situación mundial.

No se trata de una reunión más, sino de un encuentro de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones campesinas e indígenas de los cinco continentes para planear juntosel futuro agrariodel planeta, en un momento de grandes desafíos políticos, económicos, climáticos y humanitarios.

La declaración final de la Conferencia deberá relanzar los acuerdos internacionales suscritos veinte años atrás -en la primera ICARRDde Brasil 2006

- acerca de la democratización del acceso a la tierra, y los derechos del campesinado y de las comunidades que producen los alimentos que el mundo consume.

Los rectores de las políticaspara el campo harán un balance de los compromisos establecidos en Brasil en torno a la ReformaAgraria y el Desarrollo Rural,y será la ocasión para renovar ese compromiso y definir nuevas líneas de acción, mediante acuerdos concretos que mejoren las condiciones de vida de las comunidades rurales y contribuyan a la consolidación de la paz.

Y no es casualidad que, esta vez, la comunidad internacional se reúna en una ciudad colombiana. Es un reconocimiento del liderazgo de nuestro país en los

temas agrarios, en virtud de los destacados avances en redistribución de la tierra yreducción de la pobreza rural obtenidos graciasal impulso que el gobiernodel presidente gustavo Petro dio a la Reforma Agraria. La propuesta de reunirse en Colombia surgió directamente de organizaciones campesinas internacionales (Vía Campesina), fue aceptada por la ministra Martha Carvajalino, quien ocupa un asientoen el Consejo Directivo de la FAO, y aprobadapor el Consejo Mundial de la Alimentación con sede en Roma en octubre de 2024. Los asistentes a la Conferencia, además de participar en las deliberaciones, podrán conocer de primera mano casos de éxito de la Reforma Agraria Revolución Por La Vida, y visitar experiencias concretas de sistemas agroalimentarios innovadores en el Caribe colombiano.

Porqué es urgente una hoja de ruta rural para el mundo

Entre los principales temas incluidos en la agenda de ICARRD+20, se destaca la relación entre la distribución equitativa de la tierra y las garantías de derechos para quienes producen los alimentos y cuidan los ecosistemas. Los pequeños agricultores producen aproximadamente un tercio de los alimentos del mundo, pese a controlar apenas una fracción del territorio cultivable. Esa contribución alimentaria contrasta con su situación socioeconómica.

Hay al menos 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo y la gran mayoría de ellas son explotaciones familiares. Más de 475 millones de esas explotaciones (84 %) son menores a 2 hectáreas. Esto significa que la inmensa mayoría de quienes trabajan la tierra lo hacen en parcelas muy pequeñas, que muchas veces ni siquiera les pertenecen.

Hoy, existen entre 713 y 757 millonesde personas que padecen hambrecrónica; el avance hacia el fin del hambre está estancado o en retroceso por factores como conflicto, crisis económicas y cambio climático.

Los temas que se discutirán en Cartagena

La agenda de la ICARRD+20 está llena de temas de la mayor urgencia y trascendencia:

El 24 de febrero iniciará con el Acto Inaugural en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, a las 10:00 am y en la tarde sesionará la Comisión Intersectorial del Sistema Nacionalde Reforma Agraria,y el Sistema Nacional de Cooperación en las que se presentarán resultados en materia de reforma agraria.

El 25 de febrero se escucharán las declaraciones de dos importantes eventos previos, que alimentarán las discusiones de ICARRD+20. Dichos eventos son el Foro Académico Internacional y el Foro de los movimientos Sociales y los Pueblos Indígenas, que se llevarán a cabo entre el 20 y el 23 de febrero en Cartagena, como abrebocas de la Conferencia. Ese mismo día la FAO lanzará el informe sobre el estado de la gobernanza y tenencia de la tierra en el mundo

Otros eventosclave de ese día:

20 años después: balancesobre la distribución de la tierra,el agua y los territorios en el mundo

Diálogo por la reformaagraria entre ministros de Delegaciones Oficialesy el Gobierno Nacional de Colombia

Lanzamiento Observatorio Global de Tierras

El 26 de febrerose reunirá la Alianza de Campeones por la Transformación de los Sistemas Alimentarios, un consorcio de varias naciones al que Colombia ingresó formalmente el año pasado, que propende por la consolidación de sistemas agroalimentarios justosy resilientes. Ese mismo día, la FAO lanzará el Observatorio Global de La Tierra.

Eventos de alto nivel ese día:

Agua, alimentación y bienestar: Tierrapara la Vida.

Justicia agraria, ambiental y climática

Diálogo Colombia-China: conversatorio sobre tierra, conectividad y desarrollo rural

El 27 de febrero se examinarán asuntos tan centrales como Narcotráfico y política de drogas: un diálogo urgentesobre tierra, soberanía y rutas para la paz en las Américas. Y se discutirá la interacción Estado - Movimientos Sociales, como vía para reconstruir la confianza y enfrentar las crisis globales.

Otros eventosclave de ese día:

¿Quién controla la tierra,el petróleo, los minerales? Historiay futuro de la geopolítica de los recursos.

Defensores y defensoras de la tierray la naturaleza

La Sierra Nevada:un viaje al corazón del mundo

El 28 de febrero, últimodía de sesiones, el gobiernocolombiano presentará el Plan Decenal de Reforma Agraria, con el que se garantizará la transformación estructural de la propiedad de la tierraen nuestro país, y se realizará el Acto de Clausura de la Conferencia.